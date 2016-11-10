Восемь членов «российской мафии» арестованы в Нью-Йорке

По сообщению американского Управления по борьбе с наркотиками, в четверг, 10 ноября, сотрудники силового ведомства задержали в Нью-Йорке восьмерых членов преступной группировки, причисляемой к «русской мафии». Все арестованные являются выходцами из России и стран бывшего СССР. Задержанных обвиняют в наркоторговле, рэкете, ведении нелегального игорного бизнеса и т. д. Орудовала данная опасная банда в нью-йоркских районах Кони-Айленд и Брайтон-Бич, которые населяют в основном выходцы из бывшего Союза и Восточной Европы. «Рекетиры», которых сегодня повязали американские правоохранители, в частности, не гнушались вымогательством: требовали денег у людей, которые проживают за пределами Америки, угрожая расправой над их близкими, эмигрировавшими в Большое Яблоко.



Чтобы вывести членов группировки на чистую воду, американские спецслужбы пустили в дело аппаратуру для прослушки. Кроме того, провели контрольную закупку наркотических веществ.

Ни один из преступников, оказавшихся на лавке подсудимых, в ходе предварительных судебных заседаний своей вины не признал.

Текст: Е. Скобелева