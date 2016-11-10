Восемь членов «российской мафии» арестованы в Нью-Йорке
Американские «копы» провернули спецоперацию по захвату участников бандитской группировки, которую причисляют к так называемой «русской мафии».
По сообщению американского Управления
по борьбе с наркотиками, в четверг, 10 ноября, сотрудники силового ведомства
задержали в Нью-Йорке восьмерых членов преступной группировки, причисляемой к «русской
мафии». Все арестованные являются выходцами из России и стран бывшего СССР.
Задержанных обвиняют в наркоторговле, рэкете, ведении нелегального игорного бизнеса
и т. д. Орудовала данная опасная банда в нью-йоркских районах Кони-Айленд и
Брайтон-Бич, которые населяют в основном выходцы из бывшего Союза и Восточной
Европы. «Рекетиры», которых сегодня повязали американские правоохранители, в
частности, не гнушались вымогательством: требовали денег у людей, которые
проживают за пределами Америки, угрожая расправой над их близкими, эмигрировавшими
в Большое Яблоко.
Чтобы вывести членов группировки на
чистую воду, американские спецслужбы пустили в дело аппаратуру для прослушки.
Кроме того, провели контрольную закупку наркотических веществ.
Ни один из преступников, оказавшихся на лавке подсудимых, в ходе предварительных судебных заседаний своей вины не признал.
Текст: Е. Скобелева