В Швеции снегопад, в результате которого тысячи домов остались без электричества

Вчера тысячи домов в Швеции остались без электроэнергии. Речь идет о 3750 абонентах компании Eon, которые проживают в западных и центральных районах королевства. Вчера ближе к 15:00 мск у них не было электричества. Причина – обильные снегопады и штормовой ветер.







Что касается поставщика электроэнергии, он обещал восстановить подачу энергии быстро.





Инцидент прокомментировал представитель компании Сипра Францен. Он сообщил, что дорожное управление "Наш персонал готовился (к непогоде) с пятницы, он весь находится на местах. К сожалению, работы осложняются снегом и ветром. Падают деревья, поэтому персоналу бывает сложно добраться до нужных точек".

По причине непогоды отменены поезда между городами Линчёпинг и Кальмар. Тоже касается и Линчепинга и Вестервика. Кстати, в городе Уддевала по своим маршрутам перестали ездить автобусы. Одновременно к жителям города обратились представители ведомства. Они предупредили автолюбителей о гололеде на дорогах.









Текст:

Т. Сокот



