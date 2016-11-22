В Челябинске автобус врезался в маршрутку, есть пострадавшие
Не менее семи человек пострадали при столкновении автобуса с маршрутным такси в Челябинске. Дорожный инцидент произошел около полудня возле Южного автовокзал. Автобус, следовавший без пассажиров, столкнулся с микроавтобусом. Травмы получили пассажиры маршрутки, медицинскую помощь большинству пострадавших оказали на месте.
По словам очевидцев, автобус и маршрутка ехали на зеленый свет, когда их «подрезал» легковой автомобиль. Водитель автобуса пытался избежать столкновения, но все же ударил легковушку и врезался в маршрутку «Пежо». Пассажирский транспорт отбросило на металлическое ограждение.
По предварительным данным, пострадали семеро пассажиров,
двое из них – довольно серьезно, они доставлены в больницу. Сотрудники ГИБДД Челябинска
выясняют обстоятельства аварии.
Текст: Е. Скобелева