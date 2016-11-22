В Челябинске автобус врезался в маршрутку, есть пострадавшие

По словам очевидцев, автобус и маршрутка ехали на зеленый свет, когда их «подрезал» легковой автомобиль. Водитель автобуса пытался избежать столкновения, но все же ударил легковушку и врезался в маршрутку «Пежо». Пассажирский транспорт отбросило на металлическое ограждение.

По предварительным данным, пострадали семеро пассажиров, двое из них – довольно серьезно, они доставлены в больницу. Сотрудники ГИБДД Челябинска выясняют обстоятельства аварии.

Текст: Е. Скобелева