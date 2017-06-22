Администрация аэропорта Пекина отменила 180 рейсов по причине штормового предупреждения

Отменили по меньшей мере 183 рейса в пекинском международном аэропорту Шоуду (Столица). Причина – штормовое предупреждение. Оно было объявлено в китайской столице, поскольку здесь продолжаются ливни и грозы.







Это решение прокомментировал представитель администрации аэропорта. Он сообщил, что "рейсы в Россию выполняются по расписанию".





В СМИ обнародовано сообщение представителя воздушной гавани. Он сказал, что "в настоящее время рейсы из России в Пекин и вылеты из аэропорта в РФ осуществляются в обычном режиме".





Напомним, что ранее власти китайской столицы и других регионов КНР объявили штормовое предупреждение, так как надвигалась гроза и были сильные ливни.





Метеослужбы Китая спрогнозировали, что в отдельных районах страны в ближайшие дни выпадет приблизительно до 150-180 мм осадков.





Обратим внимание, что власти столицы объявили "желтый" уровень опасности. Одновременно горожан и жителей пригорода попросили избегать находиться в низменных и горных районах, а также не быть у берегов рек.





В отдельных районах Пекина организовали экстренные группы, которые занимаются ликвидацией возможных последствий ударов стихии. Помимо самого разного спасательного оборудования они оказались снабжены насосами для откачки воды.





Обратим внимание, что автобусный парк, метро и другие транспортные службы города перевели на усиленный режим работы.





Текст: Т. Сокот



