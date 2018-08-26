В Греции снизился урожай фисташек

Регион вокруг города Мегара является одним из трех фисташковых районов Греции, где Николас Бабис занимается фермерством в течение 40 лет. "Вредные бактерии в почве нанесли ущерб. Они разрушают вверх от корня", - говорит Бабис.







В его саду более 300 фисташковых деревьев недалеко от Мегары. Некоторые орехи сморщились и даже почернели.





"Более 20% фисташковых деревьев в этом районе заражены болезнями, в то время как от пяти до шести процентов деревьев по этой же причине погибают", - проинформировал общественность Лайхаонидас Хакиис, эксперт по сельскохозяйственному машиностроению.





Частые сильные дожди с апреля по июнь повлияли на окружающую среду. Она стала влажной, что поспобствовало размножению вредных насекомых.





Текст: Т. Сокот



