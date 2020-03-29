"Яндекс" о самых популярных поисковых запросах россиян за 2019 год

Как специалисты выяснили, в числе событий огромное внимание россиян привлекла украинская тема. В общем, ранее выборы в этой стране были наиболее популярным событием. Действующий президент страны Владимир Зеленский оказался самым популярным человеком.



В топ-3 событий, который чаще всего фигурировал в поисковиках, ранее оказались пожар в соборе Парижской Богоматери и протестные акции в столичном регионе. В числе самых популярных людей фигурировали японский геймдизайнер, сценарист и продюсер разработки компьютерных игр Хидео Кодзима и юная шведская экоактивистка Грета Тунберг.

Текст: Т. Сокот



