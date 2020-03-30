Инцидент в международном аэропорту американского города Фресно: 17-летняя американка угнала самолет и врезалась на нем в здание

Девушка проникла в самолет. Она смогла завести его двигатели. Дальше самолет пришел в движение. Воздушное судно врезалось в одно из зданий на территории аэропорта.



Над землей воздушное судно так и не поднялось.

В результате этого инцидента пострадавших не было.

Обратим внимание, что мотивы девушки пока что остаются неизвестны. Однако в заявлении на сайте международного аэропорта говорилось, что какая-либо связь с внутренним терроризмом не выявлена.

Представители управления аэропорта пытаются выяснить обстоятельства случившегося в сотрудничестве с местными властями и Федеральным управлением гражданской авиации.

Текст: Т. Сокот



