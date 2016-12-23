В водах Бенина спасены российские моряки

Напомним, что российские моряки в конце ноября были захвачены пиратами в территориальных водах Бенина. К этому времени они уже освобождены. Это сообщение принадлежит посольству РФ в Нигерии. Оно представлено на их странице в сети микроблогов Twitter.







Диппредставительство сообщило, что "посольство России в Нигерии сообщает: вечером 20.12.16 были освобождены российские моряки, похищенные пиратами в Гвинейском заливе 30.11.16".





Российские дипломаты заявили, что "в связи со спасением российских моряков посольство России в Нигерии выражает признательность всем, кто принимал участие в их освобождении".

Напомним, что 27 ноября в территориальных водах Бенина произошло бандитского нападение на судно "Сароник Бриз". В результате случившегося были захвачены трое моряков. Ими оказались российские граждане.





Текст: Т. Сокот



