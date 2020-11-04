О том, что Северная Корея заминировала границу с Китаем









В СМИ по этому поводу представлена следующая информация одним из южнокорейских депутатов: «КНДР закрыла границы и установила мины на некоторых отрезках границы с КНР. Поскольку там нет возможностей бороться с коронавирусом».





Как считают представители Национальной разведывательной службы, распространение COVID в КНДР может привести «к катастрофическим последствиям». Суть в том, что в республике слабо развита медицинская сфера.





Текст: Т. Сокот



