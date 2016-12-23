На юго-востоке Москвы продолжает гореть цех: в здании находятся люди

Пожар произошел в двухэтажном здании цеха, в котором занимаются производством пластиковых изделий. Оно расположено на юго-востоке Москвы.







Происшествие прокомментировала пресс-служба столичного ГУ МЧС РФ сообщив о том, что на место ЧП прибыли 10 пожарных расчетов. Они активно приступили к ликвидации возгорания.





Текст сообщения пресс-службы носит следующий характер: - "пожар произошел в здании цеха на Басовской улице. Огонь охватил второй этаж и чердачное помещение, на крыше здания находятся люди, сотрудники МЧС принимают меры для их спасения".





Согласно обнародованным предварительным данным, площадь пожара составила 300 кв. метров.





Текст: Т. Сокот







