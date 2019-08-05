Двое в числе погибших после обрушения крыши завода на востоке Китая

Это происшествие случилось ранее по причине плохой погоды. В общем, крыша не выдержала. Она обрушилась на находившихся внутри завода рабочих.



Пострадавших оперативно госпитализировали с разными степенями тяжести. Пятеро из них было в критическом состоянии.





Текст: Т. Сокот



