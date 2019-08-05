Двое в числе погибших после обрушения крыши завода на востоке Китая
05.08.2019 08:48 / Происшествия / Прочли: 356 человек
Два человека в числе жертв, ещё 15 в числе пострадавших после частичного обрушения крыши в цеху литейного завода, город Чанчжоу, восточная китайская провинция Цзянсу.
Это происшествие случилось ранее по причине плохой погоды. В общем, крыша не выдержала. Она обрушилась на находившихся внутри завода рабочих.
Пострадавших оперативно госпитализировали с разными степенями тяжести. Пятеро из них было в критическом состоянии.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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