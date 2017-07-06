Биткоин краны – уникальные сервисы для заработка криптовалюты

Многие стараются быть в тренде, поэтому регистрация кошелька для получения биткоинов – это первый этап соответствия модным тенденциям. В дальнейшем пользователи хотят получать криптовалюту и для этого процесса нужно использовать несколько актуальных методик.

Самый простой способ – это воспользоваться биткоин краном. Под таким названием действуют специальные сервисы, где пользователи за определенные действия будут получать соответствующую валюту. Количество небольшое, но при правильном подходе можно собрать неплохую сумму и в будущем использовать её в разных ситуациях.

Почему сервисы платят и где они берут деньги?

Так называемые краны построены по принципу рекламы и чем больше, тем лучше. Пользователям платят за клики, т.е. за фактический просмотр рекламы. Владельцы сервисов получают средства, и определенный процент передают своим зарегистрированным пользователям. В итоге, каждый получает определенный заработок на обоюдных условиях.

Чтобы начать работу нужно зарегистрироваться и получать задания. При просмотре сайтов рекомендуется отключить adblock, который блокирует показ рекламы. По факту пользователь просматривает её, но средства на счет не будут засчитаны. Также рекомендуется удалить сторонние плагины или виджеты, которые тормозят процесс загрузки страниц.

Алгоритм получения денег

Получить криптовалюту в виде биткоинов просто. Нужно соблюдать следующий порядок и учитывать общие рекомендации:

нужно пройти регистрацию и ввести личные данные;

ввести ранее созданный номер кошелька;

нажать на кнопку для получения задания;

выполнять клики и другие действия;

при необходимости вводить каптчу.

При нежелании заниматься такими действиями, можно открыть игровые автоматы на Биткоин и наслаждаться игрой. Многие знакомы с казино онлайн, которое отныне принимает биткоины, чтобы совершать ставки и пополнять баланс. У профессиональных игроков появляется возможность преумножить полученную валюту и стать лучшими в игре.

Вывод средств

Чтобы получить заработанные средства нужно предварительно собрать минимальную сумму. Она может выводиться в автоматическом режиме или по заявке от пользователя. Настроить условия вывода можно в личном кабинете сервиса. Традиционные выплаты формируются в выходные дни, но каждый отдельный сайт может сформировать индивидуальный график для удобства и безопасности совершения сделок.

По материалам сайта: https://bitcoinplay.io/ru/