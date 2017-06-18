Происшествие на Можайском шоссе: загорелся рейсовый автобус

Было короткое замыкание, которое оказалось причиной возгорания рейсового автобуса на Можайском шоссе, Подмосковье.







Происшествие прокомментировали в пресс-службе ГУМВД по Московской области, сообщив о том, что в результате инцидента пострадавшие отсутствуют.





В СМИ обнародована следующая информация: - "На 30-м километре Можайского шоссе произошло возгорание автобуса. В результате происшествия пострадавших нет".





Известно, что транспортное средство в момент происшествия находилось на остановке.





Обратим внимание, что "движение на данном участке дороги в настоящее время не затруднено".





Текст: Т. Сокот



