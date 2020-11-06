О резком приросте заболеваемости в столице: 75 человек скончались от COVID-19 за сутки в Москве





Представители оперативного штаба проинформировали общественность о том, что всего с начала пандемии скончалось достаточно много людей - 7215 пациентов.

Обратим внимание, что в настоящий момент в столице идет резкий прирост заболеваемости. Только на протяжении последних 4 дней этот показатель составил 29 процентов. Также увеличилось и количество госпитализаций. В среднем на протяжении суток больницы принимают по 1,4 тысячи пациентов с COVID-19.

Сейчас занято приблизительно 70 процентов коек.

Текст: Т. Сокот



