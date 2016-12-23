В Сирии боевики ИГ на камеру демонстративно сожгли заживо двух турецких военных
23.12.2016 10:51 / Происшествия / Прочли: 211 человек
Игиловцы сняли страшную казнь пленных военослужащих турецкой регулярной армии.
Террористы радикальной исламистской организации "Исламское государство" загрузили в Сеть страшное видео, на котором зафиксировали мученическую гибель в Сирии двух военнопленных. Двоих мужчин, захваченных в плен турецких армейцев, члены группировки заживо сожгли перед объективом камеры. Такую информацию распространил портал SITE Intel Group, отслеживающий активность бевиков в Интернете.
Власти Турции официальных комментариев по поводу гибели двух турецких солдат на территории Сирийской Арабской Республикик пока не давали.
Ранее мировые СМИ сообщали о том, что в оставленном боевиками сирийском Алеппо были найдены многочисленные свидетельства зверств членов "ИГ", а именно фотографические снимки и видеозаписи. Исламисты сами хладнокровно, смакуя подробности, фиксировали на видео- и фотокамеры жестокие, изощренные казни и пытки пленных. Причем мучили не только захваченных в плен военных, сражающихся на другой стороне, но и цивильных. Тюрьмы, куда бросали военнопленных и вызывающих сомнение людей из мирного населения, игиловцы обустраивали в подвалах жилых домов и админучреждений. В частности, пыткам подвергались горожане, заподозренные боевиками в организации протестов, а также мужчины, начиная с юношеского возраста, отказавшиеся воевать на стороне ИГИЛ. Когда началось наступление на населенный пункт регулярной сирийской армии, большинство узников этих страшных казематов были просто истреблены.
Напомним, из Алеппо добровольно вышли порядка трех тысяч боевиков, половину из них амнистировали и отпустили на все четыре стороны.
Текст: Е. Скобелева
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Источник: LadyVenus.ru
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