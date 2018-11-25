Последнее приключение Кассини или где еще найти жизнь в другом уголке Вселенной

Индикатор топлива Cassini мигает красным цветом, поэтому для защиты лун от случайного загрязнения был запланирован драматический "грандиозный финал". напомним, что 15 сентября 2017 года Кассини погрузился в токсичные облака Сатурна, сгорая, чтобы стать частью самого газового гиганта. Данные, которые собирает космический корабль, когда он спускается к своей смерти, дают совсем новое представление об атмосфере Сатурна, и многие ученые даже с нетерпением ждали его гибели.



В последнем приключении Кассини профессор-космический ученый Люси Грин сказал, что космический корабль достиг многих достижений и изменил наши взгляды на то, где найти жизнь в другом уголке Вселенной.

Текст: Т. Сокот



