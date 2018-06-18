Полиция Японии: три человека в числе погибших во время землетрясения

К огромному сожалению, есть жертвы подземных толчков – три человека. Это девятилетняя девочка – ее придавило стеной у школьного бассейна, город Такацуки. Также погибли двое мужчин в городе Осака и в районе Хигасиёдогава.



В числе травмированных еще 37 человек.

Что касается движения железнодорожного транспорта, а именно, скоростных поездов "Синканксэн", они были приостановлены. Также отменили рейсы в аэропорту Осаки.

Еще одно последствие сеймособытия – это нарушение электроснабжения 170 тысяч домов и квартир.

Текст: Т. Сокот



