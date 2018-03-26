Побочные эффекты потребления сока граната

Когда гранатовый сок потребляется одновременно с лекарством от низкого кровяного давления, пациент может испытывать слишком низкое кровяное давление или гипотонию.



Люди, страдающие астмой, должны потреблять гранатовый сок с максимальной осторожностью, так как употребление этого сока может спровоцировать некоторые аллергические симптомы, такие как тошнота, рвота и стать причиной многих проблем с дыханием.

Диабетики тоже должны избегать потреблять гранатовый сок, так как он содержит более высокую концентрацию сахара.

Чрезмерное потребление гранатового сока – это причина сыпи, зуда, свистящего дыхания, опухания губ и затруднения на момент глотания.





Текст: Т. Сокот



