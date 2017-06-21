В Гватемале сильные дожди привели к оползню. 11 погибших

В западной части Гватемалы после ливней сошел оползень, жертвами которого стали по меньшей мере 11 людей. Произошла трагедия в городе Сан-Педро-Солома. Огромный пласт раскисшего грунта сместился, и земляная лавина накрыла жилые дома, шоссе и несколько автобусов. Об этом сообщил Национальный центр по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий.



Отмечается, что большинство погибших встретили свою смерть не в засыпанных грунтом домах, а в автобусе, который как раз двигался по дороге. «Десять погибших находились в автобусе, еще одного человека нашли в доме. Кроме того, девять человек получили травмы вследствие схода оползня», – сказано в сообщении Национального центра.

В настоящее время спасатели устанавливают в сотрудничестве с чиновниками количество домов, засыпанных землей, и людей, пропавших без вести в день оползня.

Текст: Е. Скобелева