Геологическая служба США: у побережья США произошло землетрясение, магнитуда которого составила 6,3
23.08.2018 11:32 / Происшествия / Прочли: 474 человек
Какая-либо информация о пострадавших и разрушениях в настоящий момент отсутствует.
Землетрясение, магнитуда которого составила 6,3, случилось в Тихом океане рядом с побережьем США. Эта информация принадлежит представителям Геологической службы США.
Что касается эпицентра подземных толчков, он расположился в 294 км на северо-запад от города Бэндон, штат Орегон. Очаг залег на глубине 12 км.
Какая-либо информация о пострадавших и разрушениях в настоящий момент отсутствует.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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