Геологическая служба США: у побережья США произошло землетрясение, магнитуда которого составила 6,3

Землетрясение, магнитуда которого составила 6,3, случилось в Тихом океане рядом с побережьем США. Эта информация принадлежит представителям Геологической службы США.







Что касается эпицентра подземных толчков, он расположился в 294 км на северо-запад от города Бэндон, штат Орегон. Очаг залег на глубине 12 км.





Какая-либо информация о пострадавших и разрушениях в настоящий момент отсутствует.





Текст: Т. Сокот



