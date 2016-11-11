Безответная любовь: влюбленный сириец в Москве силой украл сотрудницу правоохранительных органов

Как сообщил сегодня столичный Следком, в Москве был задержан гражданин Сирии, которого обвиняют в похищении соотечественницы. Пошел на такой преступный шаг мужчина якобы, потеряв голову от любви. Кроме самого экзотического способа выражения чувств, интересен и тот факт, что объект воздыханий сирийца работает переводчицей в управлении по вопросам миграции столичного МВД.

В праоохранительных органах сообщили, что потерпевшая пришла с заявлением в полицию 7 ноября. Инцидент произошел на остановке общественного транспорта в 1-м Кирпичном переулке. 40-летний сириец насильно затолкал девушку в салон машины, отобрал у нее сотовый телефон и наличные деньги в сумме 35 тысяч рублей. Когда управляемый сирийцем автомобиль с пленницей двигался по Щелковскому шоссе, девушка ухитрилась выпрыгнуть на ходу из транспортного средства и убежала от похитителя.

В тот же день воздыхателя девушки, имеющего замашки маньяка, московские стражи правопорядка повязали на Семеновской площади. Против слишком темпераментного иностранца возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ — «Похищение человека» и «Грабеж».

Как позже было установлено в ходе следствия, похититель и его жертва знакомы. Мужчина влюблен в девушку, но она взаимностью ему не отвечает.

Текст: Е. Скобелева