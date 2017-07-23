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Трамп обвинил издание «Нью-Йорк Таймс» в срыве операции по ликвидации главаря ИГИЛ

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Трамп обвинил издание «Нью-Йорк Таймс» в срыве операции по ликвидации главаря ИГИЛ

23.07.2017 02:10 / Происшествия / Прочли: 313 человек

Действующий глава США прямым текстом обвиняет старейшую и третью по популярности ежедневную газету в стране в срыве спецоперации по устранению лидера боевиков.

Американский президент Дональд Трамп в своем официальном «Твиттере» обвинил ежедневную газету The New York Times в срыве попытки Вооруженных сил США ликвидировать главаря международной террористической группировки «Исламское государство» Абу-Бакра аль-Багдади.

«New York Times сорвала попытку США убить одного-единственного самого разыскиваемого боевика, аль-Багдади, – ни с того ни с сего написал Трамп на своей страничке на платформе микроблогов. – Их нездоровая повестка дня оказалась для них важнее, чем государственная безопасность», – отметил американский лидер.

Причем вдаваться в пояснения таких своих более чем серьезных обвинений в адрес самой старой ежедневной газеты страны глава Белого дома не стал. Что послужило поводом для такого его негативного высказывания – тоже остается лишь гадать.

По данным коллег-журналистов из других изданий, NYT уже послали запрос в резиденцию президента с требованием объяснить, какой именно журналистский материал побудил главу государства оставить такой «твит». Отмечается, что Дональд Трамп мог опубликовать свой пост после того, как посмотрел передачу на телеканале Fox News. В ней участники обсуждали, что в 2015 году военные СШа были предельно близки к нейтрализации лидера террористической группировки ИГ аль-Багдади, но реализации замысла помешала утечка информации в СМИ. По словам гостя передачи подполковника Тони Шаффера, вследствие того, что The New York Times опубликовала данные, не предназначенные для печати, спецоперация оказалась сорвана. В момент, когда военный это говорил, в телеэфире внизу экрана появилась бегущая строка с надписью «NYT сорвала попытку США ликвидировать аль-Багдади».

Текст: Е. Скобелева 

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Источник: LadyVenus.ru
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