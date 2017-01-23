С верой и молитвой: на источнике святого Николая Чудотворца в с. Гильча совершили чин великого освящения воды
23.01.2017 10:41 / Общество / Прочли: 240 человек
На Крещение в каждом храме после торжественной Божественной литургии был отслужен чин освящения воды великим чином.
Освящение воды носит сакральное содержания. Его кульминационный момент – погружение креста в воду. Эта вода помогает от болезней, ей можно окропить дом, сохраняя его от всякого бедствия. Даже неосознанно человек тянется к святыне, в том числе и материальной. В этом случае это святая вода. Нам не хватает святости — и жажду мы пытаемся утолить вот так.
Освятили в этот день воду и на источнике святого Николая, который расположен в с. Гильча Здолбуновского района Ровенской области. Настоятелем Свято-Николаевского храма в этом селе является игумен Герман (Кулакевич). Им накануне, 18 января, было отслужено торжественным образом всеношное бдение, далее был совершен крестный ход на источник Николая Чудотворца, на котором около полуночи отслужен водосвятный молебен.
19 января игумен Герман (Кулакевич) возглавил торжественную Божественную литургию и совершил чин освящения воды на источнике Николая Чудотворца. В конце литургии прочитана была заамвонная молитва. Затем настоятель в полном облачении вышел через царские врата к источнику. Впереди шествия несли свечи. Отлично пел хор тропарь “Глас Господень”. Замыкал шествие настоятель. Он нес впереди себя Крест. После чина великого освящения воды игумен Герман умылся агиасмой сам и окропил всех присутствующих на освящении воды людей.
Напомним, что вода, которая освящается в праздник Крещения Господня, называется агиасмой. Это «великая святыня» в знак благодатной силы Божией, которую она обычно получает, когда над ней читается особая молитва.
После свершения чина освящения игумен Герман обратился к прихожанам и гостям со словами приветствия праздником Богоявления. Он напомнил, что Господь всех нас объединяет, призывая жить в согласии, мире, добре.
Что касается проповеди настоятеля Свято-Никольского храма с. Гильча в столь торжественный день, она тоже была особенной. Игумен Герман сказал, что в храм необходимо приходить не только за святой водой, а регулярно, поскольку таким образом каждый из нас следит за своей духовной жизнью.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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