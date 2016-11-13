Китай успешно запустил в космос метеорологический спутник Yunhai-1

Китаю удалось успешно запустить в космос и вывести на расчетную орбиту телекоммуникационный спутник Yunhai-1.







О спутнике в СМИ представлена следующая информация: он разработан шанхайским подразделением Китайской корпорацией аэрокосмической науки и техники (CASC). Его должны использовать в целях исследования космоса, атмосферы Земли и проведения иных научно-технических экспериментов.





Напомним, что ракету-носитель "Чанчжэн-2D" со спутником запустили вчера в 07:14 по местному времени (02:14 мск), космодром Цзюцюань, северо-западная провинция Ганьсу.





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Т. Сокот



