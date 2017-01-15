В Сербии есть жертвы аномальных морозов в Сербии
15.01.2017 13:47 / Происшествия / Прочли: 162 человек
Шестая жертва аномальных холодов обнаружена рядом с городом Медведжа.
Шесть человек погибли в Сербии в ходе аномально холодной погоды, которая установилась в этом регионе.
Шестая жертва - 49-летний мужчина. Именно его полиция нашла замерзшим на юге страны рядом с городом Медведжа.
Глава муниципалитета Небойша Арсич сообщил, что "поиски организовал центр социальной работы, подопечным которого был пострадавший, поскольку было установлено, что он не был дома несколько дней. Его нашли в снегу спустя два дня".
Сначала в СМИ было сообщение о пяти жертвах аномальных холодов. За время снегопадов и морозов сербские спасатели эвакуировали приблизительно 140 человек, которые оказались заблокированны снежными заносами населенных пунктов. На дорогах застряли также 73 автомобиля.
Напомним, что снегопады и морозы держались в Сербии практически продолжаются неделю. Льдом покрлись реки и озера. В результате приостановлено оказалось судоходство на реках Сава и Дунай. Сейчас в стране тепло. Так, температура воздуха колеблется в пределах от минус пяти градусов ночью до плюс двух градусов днем.
В настоящий момент коммунальные службы завершают работу, которая касается расчистки основных транспортных магистралей.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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