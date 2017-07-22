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Тело великого Сальвадора Дали эксгумировали по требованию гадалки

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Тело великого Сальвадора Дали эксгумировали по требованию гадалки

22.07.2017 20:07 / Шоу-бизнес / Прочли: 494 человек

В Фигерасе, родном городке художника, 20 июля прошла эксгумация его тела. Генетикам, которые возьмут образцы биологический тканей из останков гения, предстоит ответить на один-единственный вопрос: была ли у Сальвадора Дали дочь?

Напомним, в 2015 году некая Мария Пилар Абель Мартинес, которая родилась 1 февраля 1956 года в Каталонии, в родном городе Дали Фигерасе, где он и похоронен, подала иск на установление отцовства. Данная особа утверждает, что у ее матери была интимная связь с великим художником-сюрреалистом, плодом которой стала она сама. Мария Мартинес является профессиональной гадалкой, ведет тематическую передачу на местном телевидении города Жирона и утверждает, что Дали – ее биологический отец. В июне 2017 иск был удовлетворен судом. Забальзамированные останки художника, который скончался в 1989 году и был предан земле в родном городке, эксгумировали в минувший четверг, 20 июля. Точнее, в ночь на пятницу, 21 июля. 

Несмотря на поздний час, на улицах каталонского местечка собралась толпа зевак, ожидая вскрытия саркофага Дали. На операцию по извлечению тела из гробницы ушло четыре часа. Для этого сначала потребовалось поднять каменную плиту, весящую 1,5 тонны, которой был закрыт гроб великого эксцентрика. Допустили наблюдать за манипуляциями с требованием соблюдать абсолютную тишину лишь нескольких людей: судмедэксперта, юристов и мэра городка. Перед этим присутствующие сдали свои смартфоны. Им строго-настрого запретили фотографировать происходящее, а чтобы исключить утечку информации, на стеклянный купол Музея-театра Дали, в котором и был похоронен художник, набросили огромный кусок белой ткани.


Впрочем, некоторые детали эксгумации все же просочились в массы. Так, после процедуры извлечения тела градоначальница Фигереса Марта Фелип скупо поделилась: «Он хорошо сохранился». Когда же представители СМИ, коих съехалось в городок несметное количество, поинтересовались у нее, а как там знаменитые усы Дали, она ответила, что время их не тронуло, они остались целыми и все так же задраны кверху. Мнения же местных жителей на счет происходящего в Фигересе разделились. «Все это ужасно похоже на неудачную шутку», – посетовала одна горожанка, которую попросили прокомментировать ситуацию репортеры. Другой же житель городка в ответ на аналогичный вопрос улыбнулся: «Полагаю, этот цирк в его музее понравился бы Дали».

По требованию суда эксперты должны проверить, действительно ли выдающийся культурный деятель был отцом 61-летней истицы. Последняя, надо сказать, тоже довольно эксцентричная женщина, так что толика сходства прослеживается. Как знать…

Мария Пилар Абель Мартинес утверждает, что ее мать с Дали крутили роман. О том, что великий художник – ее отец, она якобы узнала от родительницы и бабушки еще в молодости. Но только сейчас отважилась потребовать проверить отцовство. Любопытно, что мама заявительницы все еще жива, только вот выступить в качестве свидетеля по делу пожилая женщина не сможет, так как, увы, страдает старческим слабоумием.

Категорически против эксгумации выступал Фонд Сальвадора Дали, который является официальным распорядителем имущества художника, а последнее, согласно последней воле художника, принадлежит государству. До последнего момента Фонд всеми юридическими способами пытался воспрепятствовать такому исходу дела. Ведь в том случае, если претензии Мартинез подтвердятся, она сможет претендовать на фамилию и часть наследства Дали.

Результаты генетической экспертизы будут известны уже через две недели. А пока что генетики будут изучать и сопоставлять пробы волос, ногтей, костной ткани художника с образцами, отобранными у Мартинес.

Свой вердикт в деле об «отцовстве Дали» суд Мадрида должен огласить 18 сентября.

Текст: Е. Скобелева 

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Источник: LadyVenus.ru
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