Старшеклассники Нигерии приступили к выпускным экзаменам









С понедельника более 1,5 миллиона учеников выпускных классов средней школы Нигерии сдают выпускные экзамены.





Последние две недели ученики находятся в школах, готовясь к экзаменам. Они потеряли несколько месяцев обучения с марта по июль из-за ограничений, связанных с коронавирусом, из-за которых школы закрывались.





Школьная администрация обеспечила социальное дистанцирование, чтобы избежать распространения коронавируса во время экзаменов.





Экзамены определяют поступление в университеты и другие высшие учебные заведения.





На сегодняшний день Нигерия имеет наибольшее количество кандидатов - более 1,5 миллиона учеников в более чем 19 000 школ.





Университеты и другие высшие учебные заведения в стране остаются закрытыми.





Государственный министр образования Нигерии Чуквуэмека Нваджуба заявил, что власти обеспечат плавный переход студентов в высшие учебные заведения.





Текст: Т. Сокот



