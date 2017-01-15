С крыши башни в «Москва-Сити» упал юноша, шансов выжить не было

Следователи из ГСУ СКР по Москве проводят проверку по факту смерти 18-летнего молодого человека. Он умер, получив смертельные травмы при падении со смотровой площадки башни «Око» в комплексе "Москва-Сити". Парень упал на крышу припаркованного внизу автомобиля «Мерседес». По рассказам очевидцев, зрелище было ужасное, ведь тело было поломано и измято.



Сейчас следователи опрашивают родственников и очевидцев трагедии. По результатам проверки примут процессуальное решение. По версии некоторых СМИ, погибший юноша вместе с отцом приехал на каток, что расположен на крыше башни "Око". Он сорвался вниз при неудачной попытке сделать фотографию селфи.

Текст: Е. Скобелева