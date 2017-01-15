С крыши башни в «Москва-Сити» упал юноша, шансов выжить не было
Молодой мужчина упал с 83-го этажа гостиницы высотного здания под названием "Око". Личность погибшего и обстоятельства трагедии устанавливаются, - сообщили в пресс-службе столичной полиции. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Следователи из ГСУ СКР по Москве проводят проверку по
факту смерти 18-летнего молодого человека. Он умер, получив смертельные травмы
при падении со смотровой площадки башни «Око» в комплексе "Москва-Сити".
Парень упал на крышу припаркованного внизу автомобиля «Мерседес». По рассказам
очевидцев, зрелище было ужасное, ведь тело было поломано и измято.
Сейчас следователи опрашивают родственников и очевидцев трагедии. По результатам проверки примут процессуальное решение. По версии некоторых СМИ, погибший юноша вместе с отцом приехал на каток, что расположен на крыше башни "Око". Он сорвался вниз при неудачной попытке сделать фотографию селфи.
Текст: Е. Скобелева