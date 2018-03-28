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МЧС: в северной столице загорелся крупный автосалон

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МЧС: в северной столице загорелся крупный автосалон

28.03.2018 20:08 / Происшествия / Прочли: 318 человек

Сотрудники МЧС оперативно отправились в Приморский район Петербурга. Здесь сегодня полыхает автосалон. 

Случившееся прокомментировали в пресс-службе ведомства. Известно, что вызов поступил к дому №103, что расположен по улице Савушкина. 
В общем, это так горел автосалон «Рольф». 
Очевидцы сообщили, что они видели столб черного дыма практически за километры от здания.
Текст: Т. Сокот

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Источник: LadyVenus.ru
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