Снова упала цена нефти Brent

Перед выходными в ходе торгов начли падать цены на нефть.



Так, только цена январских фьючерсов, марка Brent, составляла $59,35 за баррель. Напомним, что ранее в ходе торгов был иной показатель стоимости. Он достигал $58,95.

Также на протяжении дня стоимость марки Brent торговалась на следующем уровне. Она была $60,13.





Напомним, что в предыдущий раз также опускались нефтяные цены. Они были ниже $59 27 октября 2017 года.

Текст: Т. Сокот



