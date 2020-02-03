Forbes о наиболее богатых женщинах России

Её состояние специалисты оценили в 1,2 млрд долларов.







Так, обладатель второго места - директор интернет-платформы Wildberries Татьяна Бакальчук. Её состояние в настоящий момент составило 1 млрд долларов.





Несколько слов об обладателе третьего места — Татьяна Ковальчук. Она контролирует 600 млн долларов.





В этот раз на одну позицию вниз скатилась супруга владельца футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева Елена. У нее насчитали в этот раз 600 млн долларов. Напомним, что ранее на четвертой позиции находилась предпринимательница Наталья Филева. Напомним, что она погибла в 2018 году в авиакатастрофе.





Обладатель пятого места - бывший акционер завода «Лебедянский» Ольга Белявцева. Ее капитал специалисты оценили в 550 млн долларов.





Текст: Т. Сокот



