Ученые ДВФУ находят нефть, используя морских червей

Ученым Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) удалось найти подводные месторождения нефти и газа благодаря морским червям.





Последних принято называть погонофорами. Дело в том, что там, где наблюдаются скопления этих обитателей, вполне реально обнаружить запасы углеводородов. Это сообщение пресс-службы ДВФУ. Оно носит следующий характер: - "Ученые лаборатории "Биология морских беспозвоночных" Школы естественных наук ДВФУ установили, что морские черви погонофоры являются индикаторами подводных месторождений нефти и газа. Изучив их строение и синтез органических веществ, исследователи пришли к выводу: погонофоры обитают в перспективных для добычи углеводородов районах Мирового океана".







Исследователи установили, что черви обитают на морском дне на достаточно больших глубинах. Они получают необходимую для их жизни энергию благодаря бактериям, окисляющим метан. Чтобы черви жили, им нужно достаточно высокие концентрации метана. Такие есть в местах подводных месторождений газа и нефти.





Пресс-служба приводит слова заведующего лабораторией, члена-корреспондента РАН Владимира Малахова. Сам он сообщил следующее: - "глубоководная добыча нефти и газа - процесс сложный и дорогостоящий, но технологии не стоят на месте. Например, компания BP добывает нефть в Мексиканском заливе с глубины 1,5 км, и там тоже были обнаружены целые заросли трубок погонофор".





Ученым уже удалось обнаружить скопления червей в Беренговом и Охотском морях. Они считают, что в этих местах могут быть достаточно перспективные запасы углеводородов.





Текст:

Сокот Т. Н.



