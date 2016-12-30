Происшествие на угольной шахте в Индии: под завалами после обрушения оказались 60 человек

В результате случившегося пострадали как минимум 35 горняков. Среди них оказалось приблизительно 60 пострадавших. Они находились под завалами после обрушения на угольной шахте, индийский штат Джаркханд. Сообщение этого характера принадлежит полиции региона.







Спасатели начали вызволять шахтеров.





Местная полиция сообщила, что "согласно имеющейся информации, около 10-12 единиц техники работали в шахте, когда произошел инцидент. Мы сосредоточены на спасении людей, оказавшихся в ловушке внутри шахты".





Какая-либо информация о причине происшествия и тяжести состояния пострадавших в настоящий момент не известна.





Текст: Т. Сокот



