О том, как в США повысили возраст на право покупки сигарет

Несколько слов о решении. Его в этот раз отразили в новом бюджете страны, который был уже одобрен Сенат. Обратим внимание, что при этом наиболее крупные табачные компании США имели возможность поддержать инициативу. Ранее с 21 года сигареты активно продавали в 19 штатах. Не исключение была Калифорния, Техас и Нью-Йорк.







Текст: Т. Сокот



