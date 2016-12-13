В результате взрыва на военной базе в Южной Корее есть пострадавшие - 23 человека
13.12.2016 21:26 / Происшествия / Прочли: 125 человек
О точной причине случившегося сейчас неизвестно. На место происшествия выехала следственная группа.
Двадцать три военнослужащих в числе пострадавших в результате взрыва, который произошел на военной базе, что расположена в районе южнокорейского города Ульсан. В настоящий момент трое из пострадавших находятся в достаточно тяжелом состоянии. Состояние одного из них крайне критическое. У остальных легкие ранения.
Всех пострадавших доставили в близлежащие больницы. Они все – это призывники в возрасте от 20 до 23 лет.
До сих пор точная причина инцидента неизвестна.
Происшествие прокомментировали очевидцы. Они сообщили, что мощный взрыв случился внутри здания. На момент случившегося мимо этого здания проходила группа военнослужащих. Ударная волна оказалась очень большой силы. Она повалила всех на землю.
Руководство военной базы еще не прокомментировало инцидент, также ничего не сообщило и его причины, заявив лишь, что в момент взрыва на базе не проходило учений или тренировок.
На место ЧП выехала следственная группа.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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