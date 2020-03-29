Ответ на призыв к добровольцам NHS "абсолютно подавляющий"

Исполнительный директор Королевской волонтерской службы Кэтрин Джонстоун заявила, что организация «абсолютно ошеломлена ответом».



«История свидетельствует о том, часто во времена кризиса мы сближаемся и становимся сами собой», - добавила она.

Добровольцев просят выполнять такие задачи, как доставка лекарств из аптек, привлечение пациентов на прием к врачу и телефонные звонки для проверки людей, изолирующих дома.





Текст: Т. Сокот



