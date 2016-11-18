Мексиканскими учеными в священном городе майя обнаружена пирамида внутри пирамиды
18.11.2016 07:35 / Наука / Прочли: 80 человек
Специалисты считают, что сооружение строили первые обитатели Юкатана в период с 500 по 800 гг. нашей эры.
Используя уникальный метод трехмерной электротомографии, мексиканские ученые сделали важное открытие в священном городе майя Чичен-Ица, полуостров Юкатан. Они обнаружили небольшую пирамиду, которая находится внутри пирамиды Кукулькана, известной как "Эль-Кастильо". Об этом стало известно на днях на пресс-конференции в Национальном автономном университете Мексики. Сообщили представители инженерного факультета универститета.
Специалисты считают, что сооружение строилось первыми обитателями Юкатана на протяжении с 500 по 800 гг. нашей эры. Его размеры - 10 метров в длину и 30 в ширину. Находку совершили те же специалисты, которые годом ранее подтвердили, что под пирамидой Кукулькана существует подземное озеро. Его глубина составляет приблизительно 20 метров.
Напомним, что Чичен-Ица основан, предположительно, в VI веке нашей эры. К XVI веку, когда началась испанская колонизация Америки, он пребывал в запустении несколько столетий.
Несколько слов о пирамиде Кукулькана - бога ветра и воды, огня и воздуха. Это одна из основных главных достопримечательностей древнего города. Она в 1988 году была внесена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В настоящий момент сооружение пользуется очень большой популярностью среди приезжающих в Мексику туристов. Его ежегодно посещают более миллиона человек.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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