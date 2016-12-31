Йен Сомерхолдер поменял актерство на место продюсера

Как сообщают западные медиа, это будет история о честолюбивом молодом музыканте из ближайшего будущего. Мечты талантливого парня сбываются – он получает новое тело и новую жизнь. Однако его настигает побочный эффект этой легальной и уже обыденной процедуры – настоящее безумие.

Сценарий к пилотному эпизоду «Мимолетности» создал Томас Брэндон. Кроме него и Сомерхолдера, исполнительным продюсером проекта также стала жена актера Никки Рид, актриса из саги «Сумерки».

Текст: Е. Скобелева