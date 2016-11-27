Авиация МЧС: новые пожары в сторону Хайфы не распространяются
27.11.2016 17:02 / Происшествия / Прочли: 81 человек
Самолеты МЧС на протяжении суток совершили 14 сбросов воды. Ее общая масса составила приблизительно 170 тонн.
Авиация МЧС: новые пожары в сторону Хайфы не распространяются
Самолеты МЧС на протяжении суток совершили 14 сбросов воды. Ее общая масса составила приблизительно 170 тонн.
Самолеты-амфибии Бе-200ЧС МЧС России на протяжении суток защитили от новых лесных пожаров Хайфу. Напомним, что это третий по численности населения город в Израиле. Таково сообщение пресс-службы МЧС России.
В СМИ представлена следующая информация: - "в течение суток самолеты Бе-200 тушили пожары в окрестностях Хайфы и Иерусалима. Благодаря совместной работе российских авиаторов с израильской противопожарной наземной группировкой от огня удалось отстоять город Хайфу, уже пострадавший от лесных пожаров".
Самолеты МЧС практически за одни сутки совершили 14 сбросов воды. Ее общая масса составила приблизительно 170 тонн. На протяжении двух дней работы им удалось сбросить более 180 тонн воды.
Так, российские самолеты МЧС базируются на военной авиабазе Хацор. Что касается забора воды, они его осуществляют в режиме глиссирования, акваторий Средиземного моря.
В МЧС по этому поводу сообщили следующее: - "это требует от экипажей предельной концентрации и по сути ювелирной работы. Благодаря способности самолетов заправлять баки водой с водной поверхности сокращается время подлета к зоне пожаров".
Кстати, самолеты Бе-200 с целью тушения пожаров в Израиле использует не только Россия, но и Азербайджан. Ее правительство, создавая свое МЧС, приобрело их у Российской Федерации.
Напомним, что на прошлой недели в районе Хайфы и Иерусалима случились многочисленные лесные пожары. Экстренные службы и полиция сообщили, что в результате этих пожаров пострадали более 130 человек. Приблизительно 60 тыс. местных жителей эвакуированы. Огонь повредил свыше 200 строений. Очень сильно от пожаров пострадала Хайфа.
Напомним, что Бе-200 МЧС России прибыли в Израиль, который очень страдает от лесных пожаров, 25 ноября согласно поручению президента России и исходя из просьбы израильской стороны, которая обратилась за помощью к зарубежным странам, в том числе и РФ. Помощь Израилю помимо России оказывают Италия, Греция, Хорватия, Турция, Испания, Кипр, Азербайджан.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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