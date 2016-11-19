Можно худеть без диеты и физических нагрузок, – уверяют американские ученые
На ежегодной конференции Общества нейронаук специалисты из Калифорнийского университета заявили: они разработали технологию стимуляции головного мозга, которая поможет избавиться от лишнего веса без голодания и изнурительного спорта.
Американцы отталкивались от основы, что масса тела человека зависит от генов и контролируется гипоталамусом. Если соответствующим образом влиять на данную область головного мозга, то вес реально откорректировать в сторону уменьшения.
Ученые отобрали добровольцев на четырехмесячный
эксперимент. Они не придерживались диет и не тренировались в спортзале, а
только четыре раза в неделю поддавались технической гальванической
вестибулярной стимуляции. Электроды, установленные за ушами испытуемых, передавали
слабые электрические импульсы в гипоталамус.
У большинства участников за период опыта масса жировой
ткани уменьшилась в среднем на 8-10%. Исследование показало, что в слюне добровольцев
увеличилось содержание лептина – гормона, отвечающего за ощущение насыщения. То
есть, мозг быстрее подавал сигнал о насыщении, и люди меньше переедали.
Руководитель работы Джейсон Маккьюэн отметил, что стимуляция гипоталамуса,
после дополнительных тестирований, может применяться для лечения людей с
ожирением.
Текст: Е. Скобелева