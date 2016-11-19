Можно худеть без диеты и физических нагрузок, – уверяют американские ученые

Американцы отталкивались от основы, что масса тела человека зависит от генов и контролируется гипоталамусом. Если соответствующим образом влиять на данную область головного мозга, то вес реально откорректировать в сторону уменьшения.

Ученые отобрали добровольцев на четырехмесячный эксперимент. Они не придерживались диет и не тренировались в спортзале, а только четыре раза в неделю поддавались технической гальванической вестибулярной стимуляции. Электроды, установленные за ушами испытуемых, передавали слабые электрические импульсы в гипоталамус.

У большинства участников за период опыта масса жировой ткани уменьшилась в среднем на 8-10%. Исследование показало, что в слюне добровольцев увеличилось содержание лептина – гормона, отвечающего за ощущение насыщения. То есть, мозг быстрее подавал сигнал о насыщении, и люди меньше переедали. Руководитель работы Джейсон Маккьюэн отметил, что стимуляция гипоталамуса, после дополнительных тестирований, может применяться для лечения людей с ожирением.

Текст: Е. Скобелева