Принц Гарри намерен связать свою жизнь с американской кинозвездой
35-летняя американская актриса, звезда сериала «Форс-мажоры», фильмов «Помни меня» и «Больше чем любовь», Меган Маркл уже несколько месяцев встречается с наследником британского престола. А недавно выяснилось, что 32-летний принц Гарри, младший брат принца Уильяма, очень серьезно относиться к этим романтическим отношениям.
Оказалось, что Меган уже переехала в Кенсингтонском дворце. На днях актрису сфотографировали возле ворот королевской резиденции в домашнем «прикиде» и с товарами из ближайшей продуктовой лавки. По информации издания «Daily Mail», возлюбленная Гарри надела на голову его кепку, а обута была в обычные резиновые сапоги.
Напомним, у Гарри случались более длительные романы,
однако его прежние подружки редко останавливались в королевском дворце. Завидные
холостяк познакомил свою избранницу с отцом, принцем Чарльзом. На ближайшее
время он планирует встречу Меган с герцогиней Кембриджской Кейтлин и своим
братом Уильямом.
Вероятно, в Меган Маркл принц Гарри нашел не только
соблазнительную женщину, но и родственную душу. Известно, что американка, как и
британский принц, является активной защитницей дикой природы, много времени
уделяет благотворительности, в частности старается помогать детям. С 2011 по
2013 год Маркл была замужем за американским продюсером Тревором Энгельсоном,
детей у пары нет.
Текст: Е. Скобелева