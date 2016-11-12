Принц Гарри намерен связать свою жизнь с американской кинозвездой

Оказалось, что Меган уже переехала в Кенсингтонском дворце. На днях актрису сфотографировали возле ворот королевской резиденции в домашнем «прикиде» и с товарами из ближайшей продуктовой лавки. По информации издания «Daily Mail», возлюбленная Гарри надела на голову его кепку, а обута была в обычные резиновые сапоги.





Напомним, у Гарри случались более длительные романы, однако его прежние подружки редко останавливались в королевском дворце. Завидные холостяк познакомил свою избранницу с отцом, принцем Чарльзом. На ближайшее время он планирует встречу Меган с герцогиней Кембриджской Кейтлин и своим братом Уильямом.





Вероятно, в Меган Маркл принц Гарри нашел не только соблазнительную женщину, но и родственную душу. Известно, что американка, как и британский принц, является активной защитницей дикой природы, много времени уделяет благотворительности, в частности старается помогать детям. С 2011 по 2013 год Маркл была замужем за американским продюсером Тревором Энгельсоном, детей у пары нет.

Текст: Е. Скобелева