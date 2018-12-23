Ирландская авиакомпания отказывается от SSJ-1000

Напомним, что по ним ранее подписали контракт.



Ситуацию прокомментировал глава "Гражданских самолетов Сухого" Александр Рубцов. Он заявил, что "они свою бизнес-модель поменяли". Поэтому SSJ-100 более не востребован перевозчиком.

Рубцов говорит, что более точная ситуация будет в начале 2019 года.

Глава ГСС говорит, что мексиканская Interjet планирует отдать 15 SSJ-100 в лизинг. Взамен хотят приобрести таких 8 новых.

Текст: Т. Сокот



