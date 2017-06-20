Итальянцы придумали наклейки на стопы, заменяющие обувь

Креативные итальянцы придумали наклейки на подошвы ног, которые заменяют обувь. Продается такое ноу-хау по цене тридцать долларов за партию из 30 штук. Разработала новинку, которую уже громко величает новым видом обуви, итальянская компания Nakefit. Их придумка претендует на то, чтобы вытеснить с обувного рынка пляжные шлепанцы.



Новый вид обуви представляет собой подошву, изготовленную из материала на подобие резины, но прочнее, которая приклеивается на ступню. В такой «обувке» удобно ходить по раскаленному песку на пляже или камням. Можно не бояться поранить ноги или получить ожег. Также творцы новинки предлагают использовать их подошвы в бассейне, чтобы обезопасить ступни от инфекций.

Nakefit водонепроницаемые и термостойкие. Их выпускают в трех цветах: черном, розовом и голубом.

Текст: Е. Скобелева