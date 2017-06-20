Итальянцы придумали наклейки на стопы, заменяющие обувь
Жители солнечной Италии придумали, как уберечь ноги на морском побережье от раскаленного песка. Продаются самоклеющиеся подошвы по 30 долларов за десять штук.
Креативные итальянцы придумали наклейки на подошвы ног,
которые заменяют обувь. Продается такое ноу-хау по цене тридцать долларов за партию
из 30 штук. Разработала новинку, которую уже громко величает новым видом обуви,
итальянская компания Nakefit. Их придумка претендует на то, чтобы вытеснить с
обувного рынка пляжные шлепанцы.
Новый вид обуви представляет собой подошву, изготовленную из материала на подобие резины, но прочнее, которая приклеивается на ступню. В такой «обувке» удобно ходить по раскаленному песку на пляже или камням. Можно не бояться поранить ноги или получить ожег. Также творцы новинки предлагают использовать их подошвы в бассейне, чтобы обезопасить ступни от инфекций.
Nakefit водонепроницаемые и термостойкие. Их выпускают в трех цветах: черном, розовом и голубом.
Текст: Е. Скобелева