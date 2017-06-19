Грузинский депутат, сделавший селфи прямо в парламенте, стал звездой Сети

Похоже, депутат Роман Гоциридзе не знал о наличии в более новых смартфонах такого приспособления, как фронтальная камера, а поэтому попробовал сфотографировать себя на основную, когда как была включена передняя. Выглядели его манипуляции очень забавно. Когда избранник грузинского народа позировал, глядя в кружочек на задней крышке телефона, его физиономия с игривыми усиками, расплывшаяся в улыбке, появилась на экране мобильного, что не преминули запечатлеть репортеры.



Выложенное в Интернет, это видео произвело настоящий фурор. Пользователи подтрунивают над грузинским депутатом, явно «не продвинутым» в технике. Другие же заступаются за главного героя ролика: мол, снимал на основную, так как она дает снимки лучшего качества.

Текст: Е. Скобелева