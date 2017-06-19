Грузинский депутат, сделавший селфи прямо в парламенте, стал звездой Сети
В грузинском парламенте журналисты подловили в сессионном зале парламентария в тот момент, когда он пытался сделать селфи, и засняли его на видео.
Похоже, депутат Роман Гоциридзе не знал о наличии в более новых смартфонах
такого приспособления, как фронтальная камера, а поэтому попробовал
сфотографировать себя на основную, когда как была включена передняя. Выглядели
его манипуляции очень забавно. Когда избранник грузинского народа позировал,
глядя в кружочек на задней крышке телефона, его физиономия с игривыми усиками,
расплывшаяся в улыбке, появилась на экране мобильного, что не преминули
запечатлеть репортеры.
Выложенное в Интернет, это видео произвело настоящий фурор. Пользователи подтрунивают над грузинским депутатом, явно «не продвинутым» в технике. Другие же заступаются за главного героя ролика: мол, снимал на основную, так как она дает снимки лучшего качества.
Текст: Е. Скобелева