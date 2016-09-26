В Варшаве арестовали россиянина, запустившего беспилотник в небо над зданием польского Минобороны

По данным телевизионщиков, на одной из центральных улиц Варшавы 26-летний мужчина, находясь в салоне автомобиля марки «Порш Кайен» на российских номерах, управлял дроном, запуская его над правительственными зданиями, а именно над канцелярией премьера Польши, президентским дворцом Бельведер и Министерствим обороны страны. Когда подозреваемого задержали, при нем оказался российский паспорт.

В полиции Варшавы корреспонденту канала подтвердили информацию о задержании иностранца. По сообщению польских правоохранителей, проводится расследование, которое сейчас находится на начальной стадии.

В настоящее время россиянином усиленно занялись полиция и сотрудники внутренней безопасности республики, которые устанавливают, почему любителю современных технологий понадобилось запускать свой беспилотник именно над зданием оборонного ведомства.

Как отмечают в польских правоохранительных органах, нарушителю грозит до пяти лет тюремного заключения.



Текст: А. Замятина