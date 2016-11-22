В центре Москвы, на Софийской набережной, раскопали клад
Археологи обнаружили клад, состоящий из почти 200 свинцовых пломб. Они датируются предположительно периодом Отечественной войны 1812 года.
"На Софийской набережной археологи нашли почти 196 свинцовых пломб начала 19 века. Общий вес находки – два килограмма", - сообщается на сайте мэра столицы.
Археологи озвучили одну из версий такого скопления пломб:
возможно, их собирали в тайник, чтобы позже отлить пули. На каждой пломбе с одной
стороны изображен герб Российской империи, а с другой – различные значки и
надписи, что свидетельствует об их использовании. Пломбы датированы 1807-1811
годами.
Главный археолог Москвы Леонид Кондрашев подтвердил, что
в тайнике находились уже использованные товарные пломбы. Кто-то специально их
собирал, вероятнее всего, ради самого свинца, из которого изготавливали пули.
Текст: Е. Скобелева