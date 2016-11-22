В центре Москвы, на Софийской набережной, раскопали клад

"На Софийской набережной археологи нашли почти 196 свинцовых пломб начала 19 века. Общий вес находки – два килограмма", - сообщается на сайте мэра столицы.

Археологи озвучили одну из версий такого скопления пломб: возможно, их собирали в тайник, чтобы позже отлить пули. На каждой пломбе с одной стороны изображен герб Российской империи, а с другой – различные значки и надписи, что свидетельствует об их использовании. Пломбы датированы 1807-1811 годами.

Главный археолог Москвы Леонид Кондрашев подтвердил, что в тайнике находились уже использованные товарные пломбы. Кто-то специально их собирал, вероятнее всего, ради самого свинца, из которого изготавливали пули.

Текст: Е. Скобелева