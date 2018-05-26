Результаты исследования: астероиды и кометы создают душ из органических молекул на Красной планете

До сих пор астрономы считали, что главным источником органики на Красной планете являются частицы космической пыли.







Марсоход Curiosity нашел на Марсе следы органических молекул. Это было три года тому назад - 2015 год. Открытие серьезное. Оно заставило исследователей задуматься над тем, каким образом эти молекулы попали на красную планету. Впоследствии астрономы пришли к мысли, что элементарные основы жизни попадали на поверхность вместе с частицами космической пыли, то есть – из межпланетного пространства.





Космическая пыль всюду. Она есть на крышах наших домов. Не удивительно, что оседает она тонким слоем на поверхности других планет.





Этой космической пылью заинтересовалась международная команда исследователей, представляющая Нидерландский институт космических исследований (SRON), Университет Гронинген, Утрехтский университет, и Калифорнийский университет, Санта-Барбара. Ее представители решили, что теории на предмет космической пыли недостаточно. Ученые допустили, что некоторая часть органических молекул переноситься астероидами и кометами. В общем, это догадка. Чтобы ее проверить, исследователи создали компьютерную модель Солнечной системы вместе с сотнями тысяч астероидов и комет. Моделирование продолжалось несколько недель. Это был для ученых своего рода непрерывный процесс работы на суперкомпьютере Peregrine (Сапсан) в Университете Гронингена, однако, он предоставил свои результаты.





Команда за основу использовала известные образцы органических (углеродных) молекул. Их раньше нашли на кометах и метеоритах, упавших на Землю.





Есть уже и результаты этого исследования. Их прокомментировала Екатерина Францева, ведущий его автор. Францева представляет Университета Гронингена. Она сказала, что "у нас до сих пор нет исчерпывающей "базы данных" относительно конкретных типов органики на астероидах, кометах и межпланетной пыли.





Наилучшие исследования можно провести, если использовать образец, например кометы 81p/Wild. Его можно получить благодаря космическому аппарату Stardust Spacecraft. Для научного исслдования актуальны и метеориты, которые собрали на Земле (самый известный - Murchison meteorite).





Францева утверждает следующее: "из всех проведенных исследований мы знаем, что органические соединения на всех этих телах похожи, но не идентичны. Но, чтобы делать какие-то конкретные выводы, нам нужно исследовать намного больше образцов".





Согласно мнению исследователей, новые данные будут существенно влиять на будущие и активные марсианские миссии. Задача марсоходов – больше уделить внимания на ударные кратеры от астероидов, поскольку именно там должно находиться огромное количество органических молекул.





Текст: Т. Сокот



