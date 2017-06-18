В аэропорту Штутгарта по причине угрозы теракта временно отменили рейсы

Все рейсы в аэропорту Штутгарта временно отменили по причине террористической угрозы.







Полицейские со специально обученными собаками и саперами тщательно обыскали лайнер, принадлежащий авиакомпании Bulgaria Air. Он должен был вылететь в Варну. Из самолета были эвакуированы 180 пассажиров.





Известно, что три человека начали спорить. Экипаж этот инцидент воспринял как угрозу и принял решение вызвать сотрудников правоохранительных органов. Суть спора заключается в том, что якобы один из пассажиров обвинил другого, что тот планирует устроить теракт в самолете.

В результате ЧП аэропорт временно не принимал рейсы, не осуществлялись вылеты.





В настоящий момент ситуацию контролируют. Аэропорт продолжает работать в обычном режиме.





Представитель аэропорта заявил, что "ограничений для движения воздушных судов больше нет".





Полиция занята расследованием случившегося. Двух человек, между которыми возник конфликт, задержали.





В федеральной полиции сообщили, что "смогут ли они продолжить свой путь в Варну, зависит от хода расследования".





Остальные пассажиры, вылетят в Болгарию на протяжении дня.





Текст: Т. Сокот



