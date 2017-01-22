Происшествие в Италии: разбился автобус с детьми из Венгрии
22.01.2017 14:50 / Происшествия / Прочли: 223 человек
В результате случившегося погибли люди - 16 человек. Напомним, что в автобусе находились подростки возрастом составил от 14 до 18 лет.
По меньшей мере в результате столь крупного дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса, север Италии, погибли 16 человек. Это сообщение пожарных.
В СМИ сначала была информация о семи жертвах. Представитель экстренной службы сообщил, что скорее всего эти данные не окончательные.
В автобусе находились подростки. Их возраст составил от 14 до 18 лет.
Сначала в СМИ была информация о том, что было четыре жертвы.
Несколько слов о самой аварии. Она случилась приблизительно около полуночи по местному времени (где-то в 02:00 мск) в коммуне Сан-Мартино-Буон-Альберго, провинция Верона. Это транспортное средство возвращалось из Франции в Венгрию через территорию Италии. Однако, автобус врезался в столб и загорелся.
Согласно предварительной информации, после столкновения часть пассажиров практически вылетела через лобовое стекло. Многие из пассажиров остались заблокированными в загоревшемся автобусе.
Ранее в СМИ была информация о том, что число жертв увеличится. Это мнение принадлежит спасателям.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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