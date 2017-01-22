Происшествие в Италии: разбился автобус с детьми из Венгрии

По меньшей мере в результате столь крупного дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса, север Италии, погибли 16 человек. Это сообщение пожарных.







В СМИ сначала была информация о семи жертвах. Представитель экстренной службы сообщил, что скорее всего эти данные не окончательные.





В автобусе находились подростки. Их возраст составил от 14 до 18 лет.





Сначала в СМИ была информация о том, что было четыре жертвы.





Несколько слов о самой аварии. Она случилась приблизительно около полуночи по местному времени (где-то в 02:00 мск) в коммуне Сан-Мартино-Буон-Альберго, провинция Верона. Это транспортное средство возвращалось из Франции в Венгрию через территорию Италии. Однако, автобус врезался в столб и загорелся.





Согласно предварительной информации, после столкновения часть пассажиров практически вылетела через лобовое стекло. Многие из пассажиров остались заблокированными в загоревшемся автобусе.





Ранее в СМИ была информация о том, что число жертв увеличится. Это мнение принадлежит спасателям.









Текст:

Т. Сокот



