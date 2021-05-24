Лидеру сенегальной оппозиции запретили выезд





Лидеру сенегальской оппозиции Усману Сонко запретили выезжать из страны для участия в конференции, запланированной на эту неделю.

Экономист Како Нубукпо пригласил его принять участие в съезде по будущей западноафриканской валюте, который состоится 26–28 мая в столице Того Ломе.

Постановлением судьи Абдулая Ассана Тиуна Сонко отказали в разрешении на выезд из страны.

В отношении Сонко продолжается дело об изнасиловании. Он был освобожден при условии, что останется в пределах страны.

Его арест в марте вызвал протесты по всей стране: его партия заявила, что обвинения в изнасиловании носят политический характер.

Сонко - яростный критик президента Маки Салла.



